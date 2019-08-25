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Ракурс
Саміт "Великої сімки": Трамп пішов ва-банк і допустив запрошення Путіна на наступний саміт G7

Трамп пішов ва-банк і допустив запрошення Путіна на наступний саміт G7

25 сер 2019, 10:59
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Американський президент Дональд Трамп заявив, що «цілком можливо» запросить російського колегу Володимира Путіна в якості гостя на наступний саміт «Великої сімки», який відбудеться у США.

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Слова президента Сполучених Штатів передає агентство Bloomberg.

Кремль розгляне це запрошення, якщо воно надійде. Президент Путін на прес-конференції вже відповідав: якщо буде запрошення, то ми обов’язково розглянемо, — оперативно прокоментував 25 серпня цю інформацію прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Трамп також зазначив, що не знає чи повернеться в підсумку Росія в G8, але підтвердив, що ця тема обговорювалася лідерами «Великої сімки». Раніше президент США і президент Франції Еммануель Макрон, який приймає в цьому році саміт, також висловилися за запрошення Путіна на зустріч у 2020 році. Це сталося після зустрічі Макрона з Путіним, яка відбулася напередодні саміту.

«Ракурс» повідомляв, що учасники саміту відмовилися повідомляти деталі розмов щодо РФ. Канада та Велика Британія були рішуче налаштовані не допустити повернення росіян у «сімку», а очільник ЄС Дональд Туск навіть запропонував у наступному році запросити на зустріч Україну.

Нагадаємо, що 24 серпня в Біарріці на південному заході Франції почався саміт «Великої сімки». У ньому беруть участь Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція і Японія. Формат G7 з’явився в 1976 році, в 1997 році до нього приєдналася Росія і він почав називатися G8. У березні 2014 року через анексію Криму та окупацію Донбасу росіян вигнали із клубу великих держав.


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Трамп пішов ва-банк і допустив запрошення Путіна на наступний саміт G7

Американський президент Дональд Трамп заявив, що «цілком можливо» запросить російського колегу Володимира Путіна в якості гостя на наступний саміт «Великої сімки», який відбудеться у США

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