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Ракурс
Фанати "Динамо" порівняли Суркіса із бабаком. Фото: ФК Динамо

Фанати «Динамо» порівняли Суркіса із бабаком (ФОТО)

25 сер 2019, 10:30
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Фанати київського «Динамо» вивісили образливий банер на адресу президента клубу Ігоря Суркіса. На ньому вони написали вислів «День Сурка?» і зобразили граблі.

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Це сталося під час поєдинку Прем'єр-ліги «Динамо» — «Олімпік», який відбувся 24 серпня у столиці на НСК «Олімпійський».

Фанати "Динамо" порівняли Суркіса із бабаком. Фото: ultras.org.ua

На банері, який тримали вболівальники ультрас-сектору, написали, крім слів «День сурка?», ще є перекреслене слово «бабак». Це натяк на те, що президент «Динамо» втратив (проспав) час для проведення змін у клубі.

Кияни вже декілька років безуспішно намагаються конкурувати в Україні із донецьким «Шахтарем», програючи йому чемпіонство. Не виходить у столичного клубу й кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

Після третьої поспіль невдалої спроби зіграти в груповій стадії цього турніру Суркіс звільнив головного тренера Олександра Хацкевича та призначив на цю посаду Олексія Михайличенка, який був спортивним директором киян.

Це призначення викликало критику вболівальників, оскільки Михайличенко раніше невдало керував «Динамо» і відтоді не мав досвіду керівництва командами.

Учорашній поєдинок із одним з аутсайдерів чемпіонату донецьким «Олімпіком» також став розчаруванням для київської публіки. Столичний клуб вирвав тільки нічию 1:1.

Джерело: Ракурс


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