Відпочинок на Азові: поблизу Мелітополя море раптово почорніло, фото - Новое время

https://racurs.ua/ua/n125916-azovske-more-stalo-chornym-poblyzu-melitopolya-video.html

Ракурс

На популярному українському курорті, у Приморському посаді Запорізької області, Азовське море раптово стало чорним.

Loading...

Наприкінці серпня до берега прибило велику кількість медуз і темних водоростей. Відтак складається враження, що почорніла саме вода.

Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі видання РІА «Мелітополь».

Наважитися зайти у таку воду курортникам нелегко. Але й ті, хто долає психологічні проблеми, мусять шукати чисту ділянку, аби обійти перешкоди.

Нашестя медуз фіксують в Азовському морі упродовж останнього місяця. Зокрема, ця проблема спостерігалася в Кирилівці та Генічеську.

У середині серпня вода в Чорному морі біля одеського пляжу в Лузанівці також набула чорного відтінку. Вона пахла гнилими водоростями, але самих рослин біля берега не було видно. Незважаючи на чорний відтінок води, відпочивальники продовжили купатися в морі.