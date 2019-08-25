Азовське море стало чорним поблизу Мелітополя (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125916-azovske-more-stalo-chornym-poblyzu-melitopolya-video.htmlРакурс
На популярному українському курорті, у Приморському посаді Запорізької області, Азовське море раптово стало чорним.
Наприкінці серпня до берега прибило велику кількість медуз і темних водоростей. Відтак складається враження, що почорніла саме вода.
Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі видання РІА «Мелітополь».
Наважитися зайти у таку воду курортникам нелегко. Але й ті, хто долає психологічні проблеми, мусять шукати чисту ділянку, аби обійти перешкоди.
Нашестя медуз фіксують в Азовському морі упродовж останнього місяця. Зокрема, ця проблема спостерігалася в Кирилівці та Генічеську.
У середині серпня вода в Чорному морі біля одеського пляжу в Лузанівці також набула чорного відтінку. Вона пахла гнилими водоростями, але самих рослин біля берега не було видно. Незважаючи на чорний відтінок води, відпочивальники продовжили купатися в морі.