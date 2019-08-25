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Ракурс
Відпочинок на Азові: поблизу Мелітополя море раптово почорніло, фото - Новое время

Азовське море стало чорним поблизу Мелітополя (ВІДЕО)

25 сер 2019, 09:56
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На популярному українському курорті, у Приморському посаді Запорізької області, Азовське море раптово стало чорним.

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Наприкінці серпня до берега прибило велику кількість медуз і темних водоростей. Відтак складається враження, що почорніла саме вода.

Відповідне відео опубліковано в YouTube-каналі видання РІА «Мелітополь».

Наважитися зайти у таку воду курортникам нелегко. Але й ті, хто долає психологічні проблеми, мусять шукати чисту ділянку, аби обійти перешкоди.

Нашестя медуз фіксують в Азовському морі упродовж останнього місяця. Зокрема, ця проблема спостерігалася в Кирилівці та Генічеську.

У середині серпня вода в Чорному морі біля одеського пляжу в Лузанівці також набула чорного відтінку. Вона пахла гнилими водоростями, але самих рослин біля берега не було видно. Незважаючи на чорний відтінок води, відпочивальники продовжили купатися в морі.

Джерело: Ракурс


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