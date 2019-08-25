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Єлизавета II поскаржилася на Трампа, який зіпсував газон її галявини, фото - eurointegration.com.ua

Єлизавета II поскаржилася на Трампа, який зіпсував газон її галявини

25 сер 2019, 09:20
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Королева Великої Британії Єлизавета II поскаржилася прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону, що вертольоти президента США Дональда Трампа і його супроводу зіпсували газон біля Букінгемського палацу під час червневого візиту американського лідера.

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Про це повідомила The Sunday Times з посиланням на джерела в адміністрації австралійського глави уряду. У перший день візиту Трампа вертоліт, в якому знаходилися глава держави і його дружина Меланія, сів навпроти палацу, а поруч з ним розмістився вертоліт супроводу. Після цього президент відвідав резиденцію посла США у Великій Британії і повернувся назад на вертольоті, який знову посадили на газон біля палацу.

Підійдіть і подивіться на мою галявину. Вона зіпсована, — заявила королева наступного дня Моррісону, який також перебував з візитом у Великій Британії.

Трамп прибув до Сполученого Королівства 3 червня і пробув три дні. Разом з першою леді Меланією він був прийнятий королевою Великобританії Єлизаветою II в Букінгемському палаці і провів переговори з Терезою Мей. Трамп відвідав приурочені до 75-річчя висадки союзників у Нормандії урочистості в британському Портсмуті, де, крім нього, зібралися глави ще 15 держав і урядів.

Джерело: Ракурс


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