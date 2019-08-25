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Ракурс
Елизавета II пожаловалась на Трампа, который испортил газон ее поляны, фото - eurointegration.com.ua

Елизавета II пожаловалась на Трампа, который испортил газон ее лужайки

25 авг 2019, 09:20
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Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, что вертолеты президента США Дональда Трампа и его сопровождения испортили газон возле Букингемского дворца во время июньского визита американского лидера.

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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в администрации премьер-министра Австралии. В первый день визита Трампа вертолет, в котором находились глава государства и его супруга Мелания, сел напротив дворца, а рядом с ним разместился вертолет сопровождения. После этого президент посетил резиденцию посла США в Великобритании и вернулся обратно на вертолете, который снова посадили на газон дворца.

Подойдите и посмотрите на мою лужайку. Она испорчена, — заявила королева на следующий день после визита Трампа Моррисону, который также находился с поездкой в Великобритании.

Трамп прибыл в Соединенное Королевство 3 июня и пробыл три дня. Вместе с первой леди Меланией он был принят королевой Великобритании Елизаветой II в Букингемском дворце и провел переговоры с Терезой Мэй. Трамп посетил торжества по поводу 75-летия высадки союзников в Нормандии торжества в британском Портсмуте, где, кроме него, собрались главы еще 15 государств и правительств.

Источник: Ракурс


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