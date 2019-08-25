Саммит G7: Большая семерка обсудила вопрос возвращения России, фото - ТАСС

https://racurs.ua/n125914-lidery-g7-obsudilia-vozvraschenie-rossii-k-formatu-bolshoy-vosmerki.html

Ракурс

Лидеры G7 на саммите во Франции обсудили вопросы возвращения России к формату «Большой восьмерки».

Loading...

Японское агентство Kyodo сообщило, что содержание дискуссии не будет разглашаться.

Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии «ни в коем случае не будет разглашено».

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрона ранее лоббировали возвращения государства-агрессора в G7 на саммите в 2020 году.

Кроме того, в первый день переговоров, который закончился в полночь на Лазурном побережье, лидеры ведущих стран мира обсуждали ряд других вопросов. Например, «Большая семерка» сошлась во мнении о том, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Эта проблема обострилась после одностороннего выхода США из Общего всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

Лидеры G7 не обсуждали вопрос создания коалиции для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе. Макрон изложил американскому коллеге Дональду Трампу предложение по возврату Ирана к выполнению его обязательств в соответствии с соглашением.

Макрон хочет разрешить Ирану продавать некоторые объемы нефти в обмен на обязательство вновь придерживаться ядерной сделки, найти пути по снижению напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам в сфере разработки ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда закончится срок действия соглашения.

Макрон в минувшую пятницу обсудил это предложение с главой МИД Ирана Мохаммад Джавадом Зарифи, с которым он встретился в Париже.

Напомним, что вчера перед началом саммита во Франции Дональд Туск предложил пригласить на саммит в 2020 году Украину, но продолжить игнорировать Россию, поскольку она не выполнила условия возвращения в круг мировых лидеров.