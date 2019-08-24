«Слава Украине»: в РФ пикетом отметили День Независимости Украины. Фото: Новости Бердянска

https://racurs.ua/n125913-slava-ukraine-v-rf-piketom-otmetili-den-nezavisimosti-ukrainy-foto.html

Ракурс

В России День Независимости Украины отпраздновали пикетом. Жители Новосибирска вышли на центральную площадь города, чтобы выразить свою позицию и поздравить Украину.

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Всего на скромную демонстрацию пришли 13 человек. Они принесли флаги Украины и плакаты. Об этом сообщает «Сибирь. Реалии».

Во время пикета россияне скандировали: «Слава Украине», «Власть, хватит воевать» и «Свободу Сенцову и Кольченко». Организатор пикета Оксана Лукьянец отметила, что акция была не партийная, а общегражданская.

На пикете активисты требовали прекратить вмешательство властей России в дела независимого государства. Большинство прохожих отнеслись к акции без одобрения, но и неприязни не выказывали.

Активисты отметили, что украинский народ совершили большой скачок вперед, когда обрел независимость, и об этом нельзя забывать. Также они заявили, что симпатизируют украинцам, а все конфликты возникают из-за политических игр.

Как ранее сообщал «Ракурс», Украину с независимостью поздравили мировые лидеры и ключевые политические лица.