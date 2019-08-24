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«Слава Україні»: в РФ пікетом відзначили День Незалежності України. Фото: Новости Бердянска

«Слава Україні»: в РФ пікетом відзначили День Незалежності України (ФОТО)

24 сер 2019, 21:30
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У Росії День Незалежності України відсвяткували пікетом. Жителі Новосибірська вийшли на центральну площу міста, щоб висловити свою позицію і привітати Україну.

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Всього на скромну демонстрацію прийшли 13 осіб. Вони принесли прапори України і плакати. Про це повідомляє «Сибір. Реалії».

Під час пікету росіяни скандували: «Слава Україні», «Влада, досить воювати» і «Свободу Сенцову і Кольченку». Організатор пікету Оксана Лук’янець зазначила, що акція була не партійна, а загальногромадянська.

У Росії влаштували пікет на честь Дня Незалежності України. Фото: Сибір. Реалії

На пікеті активісти вимагали припинити втручання влади Росії в справи незалежної держави. Більшість перехожих поставилися до акції без схвалення, але й неприязні не виявляли.

Активісти зазначили, що український народ зробив великий стрибок вперед, коли здобув незалежність, і про це не можна забувати. Також вони заявили, що симпатизують українцям, а всі конфлікти виникають через політичні ігри.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Україну з незалежністю привітали світові лідери і ключові політичні особи.

Джерело: Ракурс


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