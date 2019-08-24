У Киві затримали наркоторговців, які постачали військовим амфетамін. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n125912-u-kyvi-zatrymaly-narkotorgovciv-yaki-postachaly-viyskovym-amfetamin-foto.html

Ракурс

У Києві викрили угруповання наркодилерів, яке неодноразово постачало амфетамін військовослужбовцям. Правоохоронці вилучили у торговців 2 кг наркотиків, вартість яких становить близько 800 тис. грн.

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Зловмисників затримали під час передачі наркотиків. Також була викрита нарколабораторія, на якій виготовляли психотропи для подальшого збуту. Про це повідомляє прес-служба Військової прокуратури центрального регіону України.

Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут наркотиків в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 9 до 12 років.

Наразі наркоторговцям повідомили про підозру та, згідно з рішенням суду, взято під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 1 млн 152,6 тис. грн.

Встановлено, що військові 169 Навчального центру «Десна» отримували наркотики протягом липня-вересня минулого року. Військовослужбовців, які займались збутом наркотиків затримали минулого року, а обвинувальні акти скерували до суду для розгляду по суті.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Київській області солдат-контрактник під наркотиками влаштував стрілянину та вбив людину.