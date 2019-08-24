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Вперше у новітній історії України проведені випробування ступеня ракети-носія. Фото: Цензор

Вперше у новітній історії України проведені випробування ступеня ракети-носія (ФОТО)

24 сер 2019, 20:32
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Вперше у новітній історії проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія. Конструктори провели прожиг третього ступеня ракети середнього класу «Циклон-4».

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Очікується, що у майбутньому «Циклон-4» зможе працювати у космосі, де буде виводити супутники в цільову точку. Ракету спроектували у конструкторському бюро «Південне», а виготовили на Південмаші. Про це повідомляє прес-служба бюро на своїй сторінці у Facebook.

Перший в новітній історії прожиг третього ступеня ракети-носія. Фото: КБ «Південне»

Випробування приурочили до 28-ї річниці незалежності України, а провели їх напередодні. У бюро зазначили, що випробування пройшли успішно, однак детальний звіт обіцяють лише після проведення всіх випробувань.

Під час вчорашнього випробування двигун вмикали п’ять разів, а усі системи відпрацювали відмінно.

Зазначимо, що до третього ступеня «Циклон-4» входить рідинний ракетний двигун РД-861К, який забезпечує створення тяги та маневрування. Основні конструкторські рішення заклали до складу другого ступеня носія «Циклон-4М».

Як раніше повідомляв «Ракурс», Україна планує до 2022 року запустити чотири космічні апарати.

Джерело: Ракурс


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