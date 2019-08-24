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Ракурс
Впервые в новейшей истории Украины проведены испытания ступени ракеты-носителя. Фото: Цензор

Впервые в новейшей истории Украины проведены испытания ступени ракеты-носителя (ФОТО)

24 авг 2019, 20:32
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Впервые в новейшей истории проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя. Конструкторы провели прожиг третьей ступени ракеты среднего класса «Циклон-4».

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Ожидается, что в будущем «Циклон-4» сможет работать в космосе, где будет выводить спутники в целевую точку. Ракету спроектировали в конструкторском бюро «Южное», а изготовили на Южмаше. Об этом сообщает пресс-служба бюро на своей странице в Facebook.

Испытания приурочили к 28-й годовщине независимости Украины, а провели их накануне. В бюро отметили, что испытания прошли успешно, однако подробный отчет обещают только после проведения всех испытаний.

Первый в новейшей истории прожиг третьей ступени ракеты-носителя. Фото: КБ «Южное»

Во время вчерашнего испытания двигатель включали пять раз, а все системы отработали отлично.

Отметим, что в третью ступень «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, который обеспечивает создание тяги и маневрирования. Основные конструкторские решения заложили в состав второй ступени носителя «Циклон-4М».

Как ранее сообщал «Ракурс», Украина планирует до 2022 года запустить четыре космические аппараты.

Источник: Ракурс


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