Впервые в новейшей истории Украины проведены испытания ступени ракеты-носителя. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n125911-vpervye-v-noveyshey-istorii-ukrainy-provedeny-ispytaniya-stupeni-rakety-nositelya-foto.html

Ракурс

Впервые в новейшей истории проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя. Конструкторы провели прожиг третьей ступени ракеты среднего класса «Циклон-4».

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Ожидается, что в будущем «Циклон-4» сможет работать в космосе, где будет выводить спутники в целевую точку. Ракету спроектировали в конструкторском бюро «Южное», а изготовили на Южмаше. Об этом сообщает пресс-служба бюро на своей странице в Facebook.

Испытания приурочили к 28-й годовщине независимости Украины, а провели их накануне. В бюро отметили, что испытания прошли успешно, однако подробный отчет обещают только после проведения всех испытаний.

Во время вчерашнего испытания двигатель включали пять раз, а все системы отработали отлично.

Отметим, что в третью ступень «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, который обеспечивает создание тяги и маневрирования. Основные конструкторские решения заложили в состав второй ступени носителя «Циклон-4М».

Как ранее сообщал «Ракурс», Украина планирует до 2022 года запустить четыре космические аппараты.