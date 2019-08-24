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Конфликт ценой в жизнь: в Ивано-Франковске мужчина взорвал две гранаты во время ссоры с сожительницей. Фото: Нацполіція

Конфликт ценой в жизнь: в Ивано-Франковске мужчина взорвал две гранаты во время ссоры с сожительницей (ФОТО)

24 авг 2019, 20:07
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В Ивано-Франковске прогремел взрыв, унесший жизни двух человек. Трагический инцидент произошел сегодня около 14.00.

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Установлено, что погибшими являются мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Во время ссоры мужчина привел в действие две взрывные гранаты РГД-5, в результате чего и произошел взрыв.

Место взрыва в Ивано-Франковске. Фото: Нацполиция

Оказалось, что злоумышленник ранее участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Его также неоднократно привлекали к головной ответственности за нанесение телесных повреждений, хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в одесской больнице взорвали гранату, в результате чего погибли два человека.

Источник: Ракурс


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