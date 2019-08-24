Конфликт ценой в жизнь: в Ивано-Франковске мужчина взорвал две гранаты во время ссоры с сожительницей. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/n125910-konflikt-cenoy-v-jizn-v-ivano-frankovske-mujchina-vzorval-dve-granaty-vo-vremya-ssory.html

Ракурс

В Ивано-Франковске прогремел взрыв, унесший жизни двух человек. Трагический инцидент произошел сегодня около 14.00.

Loading...

Установлено, что погибшими являются мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Во время ссоры мужчина привел в действие две взрывные гранаты РГД-5, в результате чего и произошел взрыв.

Оказалось, что злоумышленник ранее участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Его также неоднократно привлекали к головной ответственности за нанесение телесных повреждений, хулиганство и незаконное обращение с оружием.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», в одесской больнице взорвали гранату, в результате чего погибли два человека.