Американский астронавт совершила первое в истории преступление в космосе. Фото: ITC

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Ракурс

В NASA расследуют первое в истории преступление в космосе, которое совершила американский астронавт Энн МакКлейн.

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Установлено, что МакКлейн во время участия в миссии на Международной космической станции незаконно следила за состоянием счета своей экс-супруги, с которой они уже были в разводе. Об этом сообщает Deutsche welle, ссылаясь на газету The New York Times.

Супруга МакКлейн Саммер Уорден, которая является офицером воздушной разведки США в отставке, заметила незаконные действия и обратилась в банк. Там она попросила локализовать компьютеры, с которых осуществлялся вход в ее банковский аккаунт.

Тогда и выяснилось, что компьютер зарегистрирован в сети Национального управления по аэронавтике (NASA). После этого Уорден обратилась в Федеральную торговую комиссию США с жалобой.

Когда МакКлейн вернулась на Землю, ее допросили под присягой и женщина призналась в незаконных действиях. Свои поступки нарушительница объяснила тем, что проверяла хватает ли денежных средств Уорден и ее четырехлетнему биологическому сыну, которого они раньше вместе воспитывали.

Судить МакКлейн скорее всего будут в США, так как по правилам МКС на сотрудников станции распространяется их национальное законодательство.

Как ранее сообщал «Ракурс», в NASA решили начать искать жизнь на спутнике Юпитера.