Первую смерть от неизвестной болезни из-за электронных сигарет зафиксировали американские ученые. Фото: iPhones

https://racurs.ua/n125908-pervuu-smert-ot-neizvestnoy-bolezni-iz-za-elektronnyh-sigaret-zafiksirovali-amerikanskie-uchenye.html

Ракурс

Электронные сигареты вызвали неизвестную болезнь и смерть человека. Американские врачи в штате Иллинойс зафиксировали гибель местного жителя.

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Установлено, что в августе этого года в 14 штатах США обнаружили 94 случая заболевания легких, возникновение которой связывают с вейпингом. Об этом сообщает Naked science.

Среди симптомов неизвестной болезни проблемы с дыханием, боль в груди, лихорадка, рвота, кашель и диарея. Несмотря на лечение, симптомы со временем проявляются активнее. Некоторых больных удалось вылечить приемом стероидов.

Отметим, что гибель американца произошла накануне. Его госпитализировали после недавнего использования электронных сигарет, однако какими они были установить не удалось.

Медики предполагают, что причиной заболевания может быть устройство самих сигарет или вещества, которые человек вдыхает при их использовании. Исследователи отмечают, что с похожими симптомами в реанимацию попадают люди, которые принимали наркотические вещества.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые установили, что электронные сигареты повреждают стволовые клетки мозга и приводят к их гибели.