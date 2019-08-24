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Зеленский рассказал, когда выберет премьер-министра. Фото: Слово и дело

Зеленский рассказал, когда выберет премьер-министра (ВИДЕО)

24 авг 2019, 18:27
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Премьер-министра Украины президент Владимир Зеленский назовет уже в ближайшую неделю.

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По словам главы государства, на высокий пост у него есть два кандидата, которые ему нравятся. Об этом сообщил Зеленский во время приема по случаю Дня Независимости журналистам.

Президент отметил, что больше не может оттягивать данное решение и должен принять его на этой неделе. Зеленский заявил, что новый премьер-министр должен будет решать проблемы в экономике.

Украинский лидер рассказал, что премьер должен будет представить определенную модель, сроки реформ и людей, которых хочет видеть среди членов правительства.

Имена кандидатов в премьеры президент Зеленский называть отказался. Также глава государства заявил, что не знает, останется ли министр внутренних дел Арсен Аваков в новом Кабинете министров.

Как ранее сообщал «Ракурс», бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что украинское правительство могут возглавить экономист Юрий Витренко или генеральный директор инвестиционной компании AYA Capital и действующий заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Источник: Ракурс


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