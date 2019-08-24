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Ракурс
Притула прокомментировал ДТП, в которое попала его теща. Фото: Главред

Притула прокомментировал ДТП, в которое попала его теща

24 авг 2019, 17:49
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Шоумен Сергей Притула прокомментировал транспортное происшествие с участием его тещи, которая сбила девятилетнего мальчика и его маму.

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По словам Притулы, его семья сочувствует семье, пострадавшей из-за неразумного вождения его тещи, и предложил матери жены помощь в адвокатском сопровождении. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

Также шоумен отметил, что он с женой не оказывал попыток решить вопрос с прокурорами или судьями, и отметил, что основным приоритетом в этой ситуации является здоровье пострадавших.

Семья Притулы готова компенсировать расходы на лечение и реабилитацию пострадавших, если они на это согласятся. Шоумен также обратился к журналистам и общественности с просьбой не перекладывать вину за инцидент на непричастных лиц. По его словам, он не сидел за рулем этого автомобиля, а правонарушение совершило конкретное лицо, поэтому он не готов комментировать этот инцидент.

Напомним, 59-летняя Лилия Сопельник была за рулем кроссовера Mazda, а сам инцидент произошел на Днепровской набережной в Киеве.

Источник: Ракурс


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