Притула прокоментував ДТП, у яку потрапила його теща. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n125906-prytula-prokomentuvav-dtp-u-yaku-potrapyla-yogo-tescha.html

Ракурс

Шоумен Сергій Притула прокоментував транспортну пригоду за участі його тещі, яка збила дев’ятирічного хлопчика та його маму.

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За словами Притули, його сім’я співчуває родині, яка постраждала через недолуге керування автівкою його тещою, та запропонував матері дружини допомогу в адвокатському супроводі. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Також шоумен наголосив, що він з дружиною не чинив спроб вирішити питання з прокурорами чи суддями, і зазначив, що основним пріоритетом у цій ситуації є здоров’я постраждалих.

Сім’я Притули готова компенсувати витрати на лікування та реабілітацію постраждалих, якщо вони на це погодяться. Шоумен також звернувся до журналістів та громадськості з проханням не перекладати провину за інцидент на непричетних осіб. За його словами, він не сидів за кермом цієї автівки, а правопорушення вчинила конкретна особа, тому він не готовий коментувати цей інцидент.

Нагадаємо, 59-річна Лілія Сопельник була за кермом кросовера Mazda, а сам інцидент стався на Дніпровській набережній у Києві.