Зеленського на мітингу під ОП закликали протидіяти капітуляції перед РФ. Фото: Укрінформ

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У Києві під Офісом президента пройшов мітинг «Ні — капітуляції». Під час демонстрації українці підписували листи-звернення до президента Володимира Зеленського, у яких закликали голову держави протидіяти можливій капітуляції перед російським агресором та вчасно реагувати на дії, які можуть загрожувати національній безпеці.

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На саму акцію українці прийшла у святкових вишиванках або військовій формі. Про це повідомляє «Укрінформ».

Організатор заходу волонтер Мирослав Гай зазначив, що акція є попереджувальною і направлена на отримання реакції від президента. Так, активісти зажадали, щоб Зеленський спростував твердження щодо заборони українським військовослужбовцям стріляти у відповідь.

Демонстранти наголосили, що президент має заборонити представниках російських ЗМІ приїжджати в Україну, засудити заяви про можливе надання російській мові статусу національної, припинити спекуляції щодо питання декомунізації та протидіяти наданню автономії регіонам України.

Усі заяви Гай передав представнику ОП, який вийшов до учасників акції. Після цього активісти виконали державний гімн.

Нагадаємо, сьогодні у Києві пройшов марш захисників з нагоди Дня Незалежності.