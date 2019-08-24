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Зеленского на митинге под ОП призвали противодействовать капитуляции перед РФ. Фото: Укрінформ

Зеленского на митинге под ОП призвали противодействовать капитуляции перед РФ (ФОТО)

24 авг 2019, 17:13
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В Киеве во Офисом президента прошел митинг «Нет — капитуляции». Во время демонстрации украинцы подписывали письма-обращения к президенту Владимира Зеленского, в которых призвали главу государства противодействовать возможной капитуляции перед российским агрессором и своевременно реагировать на действия, которые могут угрожать национальной безопасности.

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На саму акцию украинцы пришла в праздничных вышиванках или военной форме. Об этом сообщает «Укринформ».

Митинг под Офисом президента. Фото: Укринформ

Организатор мероприятия волонтер Мирослав Гай отметил, что акция является предупредительной и направлена ​​на получение реакции от президента. Так, активисты потребовали, чтобы Зеленский опроверг утверждение о запрете украинским военнослужащим стрелять в ответ.

Митинг под Офисом президента. Фото: Укринформ

Демонстранты отметили, что президент должен запретить представителям российских СМИ приезжать в Украину, осудить заявления о возможном предоставлении русскому языку статуса национального, прекратить спекуляции по вопросу декоммунизации и противодействовать предоставлению автономии регионам Украины.

Все заявления Гай передал представителю ОП, который вышел к участникам акции. После этого активисты исполнили государственный гимн.

Напомним, сегодня в Киеве прошел марш защитников по случаю Дня Независимости.

Источник: Ракурс


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