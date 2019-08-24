Жестокое убийство: в Ровенской психически больная женщина отрезала голову мужчине и пыталась расчленить тело топором. Фото: Саратов24

https://racurs.ua/n125904-jestokoe-ubiystvo-v-rovenskoy-psihicheski-bolnaya-jenschina-otrezala-golovu-mujchine-i-pytalas.html

Ракурс

В Ровенской области произошло жестокое убийство. Психически больная женщина убила своего мужа, который неоднократно бил ее и издевался над ней, о чем свидетельствуют соседи супругов.

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Накануне утром, когда мужчина еще спал, злоумышленница задушила его веревкой и руками. Об этом сообщается в пресс-службе управления Нацполиции в Ровенской области.

Затем женщина отрезала убитому голову ножом и пыталась расчленить его тело топором. Злоумышленница задержана.

Во время беседы с полицией женщина заявила, что за годы постоянного издевательства ее терпение лопнуло и она больше не могла терпеть.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнице сообщили о подозрении в совершении преступления и подготовили ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Для определения вменяемости женщины ей должны назначить психиатрическую экспертизу, так как она находится на психиатрическом учете.

Напомним, в начале августа в Тернополе парень зарезал мужчину, который ухаживал за его матерью, и снял на камеру телефона.