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Марш защитников Украины происходит в Киеве, фото — Цензор
Марш защитников Украины проходит в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n125896-marsh-zaschitnikov-ukrainy-prohodit-v-kieve-translyaciya.htmlРакурс
Неофициальный парад проводят ветераны и активисты в центре Киева 24 августа. По случаю Дня Независимости проходит Марш защитников.
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Он стартует в парке Шевченко от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко. Участники неофициального марша пройдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Незалежности.
Участие в Марше защитников примут родные и близкие погибших, ветераны с инвалидностью, представители ветеранских организаций из разных регионов Украины, военнослужащие.
На Марше защитников ожидают более 9 тыс. участников. Завершится марш возле Михайловского собора. Там состоится межконфессиональный молебен по погибшим.
Условием проведения парада для ветеранов является отсутствие партийной или иной символики. Кроме Киева, подобные марши также планируют провести в Николаеве, Львове, Запорожье, Сумах и Одессе.
Напомним, что сегодня утром в Киеве состоялся Марш достоинства.
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