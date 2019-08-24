Марш защитников Украины происходит в Киеве, фото — Цензор

https://racurs.ua/n125896-marsh-zaschitnikov-ukrainy-prohodit-v-kieve-translyaciya.html

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Неофициальный парад проводят ветераны и активисты в центре Киева 24 августа. По случаю Дня Независимости проходит Марш защитников.

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Он стартует в парке Шевченко от красного корпуса Киевского национального университета Тараса Шевченко. Участники неофициального марша пройдут по улице Владимирской, бульвару Шевченко, а затем по Крещатику до Майдана Незалежности.

Участие в Марше защитников примут родные и близкие погибших, ветераны с инвалидностью, представители ветеранских организаций из разных регионов Украины, военнослужащие.

На Марше защитников ожидают более 9 тыс. участников. Завершится марш возле Михайловского собора. Там состоится межконфессиональный молебен по погибшим.

Условием проведения парада для ветеранов является отсутствие партийной или иной символики. Кроме Киева, подобные марши также планируют провести в Николаеве, Львове, Запорожье, Сумах и Одессе.

Напомним, что сегодня утром в Киеве состоялся Марш достоинства.