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Марш захисників України відбувається у Києві, фото - Цензор

Марш захисників України відбувається у Києві (ТРАНСЛЯЦІЯ)

24 сер 2019, 10:58
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Неофіційний парад проводять ветерани і активісти у центрі Києва 24 серпня. З нагоди Дня Незалежності відбувається Марш захисників.

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Він стартує у парку Шевченка від червоного корпусу Київського національного університету Тараса Шевченка. Учасники неофіційної ходи підуть вулицею Володимирською, бульваром Шевченка, а потім Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Участь в Марші захисників візьмуть рідні та близькі загиблих, ветерани з інвалідністю, представники ветеранських організацій із різних регіонів України, військовослужбовці.

На марші очікують понад 9 тис. учасників. Завершитися марш біля Михайлівського собору. Там відбудеться міжконфесійний молебень за загиблими.

Умовою проведення «параду» для ветеранів є відсутність партійної чи іншої символіки. Крім Києва, подібні марші також планують провести у Миколаєві, Львові, Запоріжжі, Сумах та Одесі.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Києві відбулася Хода гідності.

Джерело: Ракурс


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