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Ракурс
Зеленський розповів, коли вибере прем'єр-міністра. Фото: Слово и дело

Зеленський розповів, коли вибере прем'єр-міністра (ВІДЕО)

24 сер 2019, 18:27
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Прем'єр-міністра України президент Володимир Зеленський назве вже у найближчий тиждень.

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За словами глави держави, на високий пост у нього є два кандидати, які йому подобаються. Про це повідомив Зеленський під час прийому з нагоди Дня Незалежності журналістам.

Президент зазначив, що більше не може відтягувати це рішення і повинен прийняти його цього тижня. Зеленський заявив, що новий прем'єр-міністр повинен буде вирішувати проблеми в економіці.

Український лідер розповів, що прем'єр повинен буде представити певну модель, терміни реформ і людей, яких хоче бачити серед членів уряду.

Імена кандидатів у прем'єри президент Зеленський називати відмовився. Також глава держави заявив, що не знає, чи залишиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в новому Кабінеті міністрів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що український уряд можуть очолити економіст Юрій Вітренко або генеральний директор інвестиційної компанії AYA Capital і діючий заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Джерело: Ракурс


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