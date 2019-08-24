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Зеленський розповів, коли вибере прем'єр-міністра. Фото: Слово и дело
Зеленський розповів, коли вибере прем'єр-міністра (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125907-zelenskyy-rozpoviv-koly-vybere-premier-ministra-video.htmlРакурс
Прем'єр-міністра України президент Володимир Зеленський назве вже у найближчий тиждень.
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За словами глави держави, на високий пост у нього є два кандидати, які йому подобаються. Про це повідомив Зеленський під час прийому з нагоди Дня Незалежності журналістам.
Президент зазначив, що більше не може відтягувати це рішення і повинен прийняти його цього тижня. Зеленський заявив, що новий прем'єр-міністр повинен буде вирішувати проблеми в економіці.
Український лідер розповів, що прем'єр повинен буде представити певну модель, терміни реформ і людей, яких хоче бачити серед членів уряду.
Імена кандидатів у прем'єри президент Зеленський називати відмовився. Також глава держави заявив, що не знає, чи залишиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в новому Кабінеті міністрів.
Як раніше повідомляв «Ракурс», бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що український уряд можуть очолити економіст Юрій Вітренко або генеральний директор інвестиційної компанії AYA Capital і діючий заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.
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