Першу смерть від невідомої хвороби через електронні сигарети зафіксували американські вчені. Фото: iPhones

https://racurs.ua/ua/n125908-pershu-smert-vid-nevidomoyi-hvoroby-cherez-elektronni-sygarety-zafiksuvaly-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Електронні сигарети викликали невідому хворобу і смерть людини. Американські лікарі в штаті Іллінойс зафіксували загибель місцевого жителя.

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Встановлено, що в серпні цього року в 14 штатах США виявили 94 випадки захворювання легенів, виникнення якої пов’язують з вейпінгом. Про це повідомляє Naked science.

Серед симптомів невідомої хвороби проблеми з диханням, біль в грудях, лихоманка, блювота, кашель і діарея. Незважаючи на лікування, симптоми з часом проявляються активніше. Деяких хворих вдалося вилікувати прийомом стероїдів.

Зазначимо, що загибель американця сталася напередодні. Його госпіталізували після недавнього використання електронних сигарет, однак якими вони були встановити не вдалося.

Медики припускають, що причиною захворювання може бути пристрій самих сигарет або речовини, які людина вдихає при їхньому використанні. Дослідники зазначають, що зі схожими симптомами в реанімацію потрапляють люди, які приймали наркотичні речовини.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені встановили, що електронні сигарети пошкоджують стовбурові клітини мозку і призводять до їхньої загибелі.