Американський астронавт здійснила перший в історії злочин в космосі. Фото: ITC

https://racurs.ua/ua/n125909-amerykanskyy-astronavt-zdiysnyla-pershyy-v-istoriyi-zlochyn-v-kosmosi.html

Ракурс

У NASA розслідують перший в історії злочин в космосі, який вчинила американський астронавт Енн Макклейн.

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Встановлено, що Макклейн під час участі в місії на Міжнародній космічній станції незаконно стежила за станом рахунку своєї екс-дружини, з якою вони вже були в розлученні. Про це повідомляє Deutsche welle, посилаючись на газету The New York Times.

Дружина Макклейн Саммер Уорден, яка є офіцером повітряної розвідки США у відставці, помітила незаконні дії і звернулася в банк. Там вона попросила локалізувати комп’ютери, з яких здійснювався вхід в її банківський аккаунт.

Тоді і з’ясувалося, що комп’ютер зареєстрований в мережі Національного управління з аеронавтики (NASA). Після цього Уорден звернулася у Федеральну торгову комісію США зі скаргою.

Коли Макклейн повернулася на Землю, її допитали під присягою і жінка зізналася в незаконних діях. Свої вчинки порушниця пояснила тим, що перевіряла чи вистачає коштів Уорден і її чотирирічному біологічному сину, якого вони раніше разом виховували.

Судити Макклейн швидше за все будуть в США, так як за правилами МКС на співробітників станції поширюється їхнє національне законодавство.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в NASA вирішили почати шукати життя на супутнику Юпітера.