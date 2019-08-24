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Конфлікт ціною у життя: в Івано-Франківську чоловік підірвав дві гранати під час сварки із співмешканкою. Фото: Нацполіція

Конфлікт ціною у життя: в Івано-Франківську чоловік підірвав дві гранати під час сварки із співмешканкою (ФОТО)

24 сер 2019, 20:07
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В Івано-Франківську прогримів вибух, який позбавив життя двох осіб. Трагічний інцидент стався сьогодні близько 14.00.

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Встановлено, що загиблими є чоловік 1982 року народження та його 36-річна співмешканка. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції в Івано-Франківській області на своїй сторінці у Facebook.

Під час сварки чоловік привів у дію дві вибухові гранати РГД-5, в результаті чого й відбувся вибух.

Місце вибуху в Івано-Франківську. Фото: Нацполіція

Виявилося, що зловмисник раніше брав участь у бойових діях на сході України. Його також неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в одеській лікарні підірвали гранату, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Джерело: Ракурс


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