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Вибухнула граната в лікарні Одеси. Фото: Нацполіція

У лікарні Одеси підірвали гранату: двоє загиблих, поліція повідомила деталі (ФОТО, ВІДЕО)

7 сер 2019, 09:09
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Вибух прогримів в одній із лікарень міста Одеса. Чоловік підірвав гранату в приміщенні медичного закладу, внаслідок чого загинули двоє осіб.

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Правоохоронці з’ясували, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні, прийшов співмешканець. Саме він, ймовірно, приніс із собою дві гранати. Після того, як чоловік зачинив за собою двері, пролунав вибух. Подія сталася ввечері, 6 серпня. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Вибухотехніки, які прибули на місце події, оглянули будівлю ззовні та виявили дві чеки до гранат. Оскільки вибух прогримів один, то ще одну гранату РГД-5, яка була приведена в дію та знаходилася у вкрай небезпечному стані, знешкодили. В ході огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого чоловік та жінка загинули.

Слідчі кваліфікували подію за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються обставини трагедії.

Вибухнула граната в лікарні Одеси. Фото: Нацполіція

Вибухнула граната в лікарні Одеси. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 2 серпня в Тернополі вибухнув саморобний пристрій на капоті автомобіля Nissan Qashqai. Постраждав місцевий мешканець, який на момент вибуху був неподалік джипа.

Джерело: Ракурс


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