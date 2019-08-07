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Ракурс
Взорвалась граната в больнице Одессы. Фото: Нацполиция

В больнице Одессы подорвали гранату: два человека погибли, полиция сообщила подробности (ФОТО, ВИДЕО)

7 авг 2019, 09:09
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Взрыв прогремел в одной из больниц города Одесса. Мужчина взорвал гранату в помещении медицинского учреждения, в результате чего погибли два человека.

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Правоохранители выяснили, что к 44-летней работницы пищеблока больницы, пришел сожитель. Именно он, вероятно, принес с собой две гранаты. После того, как мужчина закрыл за собой дверь, раздался взрыв. Событие произошло вечером, 6 августа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, осмотрели здание извне и обнаружили две чеки к гранатам. Поскольку взрыв прогремел один, то еще одну гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, обезвредили. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего мужчина и женщина погибли.

Следователи квалифицировали событие по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

Взорвалась граната в больнице Одессы. Фото: Нацполиция

Взорвалась граната в больнице Одессы. Фото: Нацполиция

Напомним, 2 августа в Тернополе взорвалось самодельное устройство на капоте автомобиля Nissan Qashqai. Пострадал местный житель, который на момент взрыва был неподалеку джипа.

Источник: Ракурс


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