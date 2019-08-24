Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве задержали наркоторговцев, поставлявших военным амфетамин. Фото: 5 канал

В Киеве задержали наркоторговцев, поставлявших военным амфетамин (ФОТО)

24 авг 2019, 21:10
999

В Киеве разоблачили группировку наркодилеров, которая неоднократно поставляла амфетамин военнослужащим. Правоохранители изъяли у торговцев 2 кг наркотиков, стоимость которых составляет около 800 тыс. грн.

Loading...

Злоумышленников задержали во время передачи наркотиков. Также была разоблачена нарколаборатория, на которой производили психотропы для дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт наркотиков в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.

В Киеве задержали наркоторговцев, которые сбывали амфетамин военным. Фото: Военная прокуратура

Сейчас наркоторговцам сообщили о подозрении и, согласно решению суда, взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млн 152,6 тыс. грн.

Установлено, что военные 169 Учебного центра «Десна» получали наркотики в течение июля-сентября прошлого года. Военнослужащих, которые занимались сбытом наркотиков, задержали в прошлом году, а обвинительные акты направили в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области солдат-контрактник под наркотиками устроил стрельбу и убил человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Слава Украине»: в РФ пикетом отметили День Независимости Украины (ФОТО)

День Независимости Украины отпраздновали пикетом в России. Жители Новосибирска провели согласованный пикет, на котором скандировали «Слава Украине» и требовали свободу режиссеру Олегу Сенцову

Новости Украины
21:30

Ни слова о России, День памяти защитников и отсутствие Порошенко: как прошли торжества на Майдане (ФОТО)

Президент Зеленский на праздновании 28-й годовщины Независимости Украины объявил о подписании указа о Дне памяти защитников. На Майдане он произнес речь. На официальные мероприятия не пришел Петр Порошенко

Новости Украины
11:33
Новости партнеров
Загрузка...