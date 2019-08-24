В Киеве задержали наркоторговцев, поставлявших военным амфетамин. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n125912-v-kieve-zaderjali-narkotorgovcev-postavlyavshih-voennym-amfetamin-foto.html

Ракурс

В Киеве разоблачили группировку наркодилеров, которая неоднократно поставляла амфетамин военнослужащим. Правоохранители изъяли у торговцев 2 кг наркотиков, стоимость которых составляет около 800 тыс. грн.

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Злоумышленников задержали во время передачи наркотиков. Также была разоблачена нарколаборатория, на которой производили психотропы для дальнейшего сбыта. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона Украины.

Открыто уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (изготовление и сбыт наркотиков в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.

Сейчас наркоторговцам сообщили о подозрении и, согласно решению суда, взяли под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млн 152,6 тыс. грн.

Установлено, что военные 169 Учебного центра «Десна» получали наркотики в течение июля-сентября прошлого года. Военнослужащих, которые занимались сбытом наркотиков, задержали в прошлом году, а обвинительные акты направили в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киевской области солдат-контрактник под наркотиками устроил стрельбу и убил человека.