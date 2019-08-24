День Незалежності: як Україну вітали світові лідери. Фото: 032

https://racurs.ua/ua/n125903-den-nezalejnosti-yak-ukrayinu-vitaly-svitovi-lidery-foto-video.html

Ракурс

З Днем Незалежності Україну привітали лідери багатьох країн і кожен для цього обрав свій спосіб.

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Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон і посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен записали і виклали в своєму Facebook відео-привітання українською мовою.

До привітань приєдналися і в Бразилії. Дружина посла України в Бразилії Фабіана Троненко і представники українському команди підсвітили знаменитий пам’ятник Христу Спасителю в Ріо-де-Жанейро в кольори Державного прапора України.

З 28-ю річницею незалежності України привітали також США, Вірменія, Грузія, Франція, Литва, Латвія, Румунія і низка інших країн.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і провідні політики країни зачитали вірші українською мовою, щоб привітати Україну з великим святом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Харкові на аеродромі «Коротич» зарубіжні та українські парашутисти зібрали формацію 34-way у виді національного символу країни «тризуба».