Погода в Україні 25 серпня: сонячно та тепло у всіх областях. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125902-pogoda-v-ukrayini-25-serpnya-sonyachno-ta-teplo-u-vsih-oblastyah-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 25 серпня очікується сонячна та менш спекотна. Температура у більшості областей не перетинатиме позначку у 30°.

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Майже на всій території без опадів. Вітер північно-східний зі швидкістю 5−10 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 25 серпня очікується сонячна і спекотна погода. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 25−27°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють мінливу хмарність та тепло. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14°, вдень — 26−28°.

В Одесі 25 серпня Укргідрометцентр обіцяє літню спеку. Вночі температура повітря опуститься до 19−21°, вдень підніметься до 31−33°.

У Дніпрі у неділю синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Вночі температура становитиме 13−15°, вдень — 28−30°.

У Харкові 25 серпня Укргідрометцентр обіцяє тепло і сонце. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 26−28°.

На Закарпатті завтра очікуються опади у виді сильного дощу. Вночі температура становитиме 17−19°, вдень — 31−33°.

Магнітну бурю 25 серпня в Києві не прогнозують. Протягом дня очікуються невеликі хвилювання з періодами спокою.

Як раніше повідомлялося, на Північному полюсі зафіксували рекордно високу температуру.