ЗСУ почали демонтаж укріплень в Станиці Луганській і повідомили, коли припинять роботи, фото - ООС

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Частини Збройних сил України уранці 24 серпня почали демонтаж укріплень в Станиці Луганській і повідомили, коли припинять роботи.

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Про початок робіт сьогодні повідомила Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Підрозділ ДСНС України обстежив фортифікаційну споруду опорного пункту в районі Станиці Луганської. Українці спочатку перевірила наявність вибухонебезпечних предметів з правої сторони від дороги і розпочала демонтаж пункту.

Наголошуємо, що у разі відсутності синхронних дій з боку російських найманців та їх збройних формувань українська сторона змушена буде припинити зазначені вище роботи, — повідомила прес-служба операції Об'єднаних сил.

Біля мосту присутні представники спостережної місії ОБСЄ. Вони зафіксували хід робіт, які проводить українська сторона біля зруйнованого мосту. Станом на 12.00 з боку окупаційної влади інженерні роботи не проводяться.

Нагадаємо, що у липні та серпні внаслідок домовленостей тристоронньої групи у Мінську вирішено розібрати фортифікаційні споруди і відновити зруйнований міст через Сіверський Донець. Розпочалося розмінування території, українська влада розпочала автобусне сполучення між двома берегами річки — окупованим та контрольованим Україною. У серпні вандали провокативними написами спаплюжили пасажирський автобус, який перевозив людей похилого віку та інвалідів.