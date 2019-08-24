ВСУ начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы, фото - ООС

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Части Вооруженных сил Украины утром 24 августа начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы.

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О начале работ сегодня сообщила Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Подразделение ГСЧС Украины обследовало фортификационное сооружение опорного пункта в районе Станицы Луганской. Украинцы сначала проверили наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги и начали демонтаж пункта.

Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы, — сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

К мосту приехали представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Они зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной возле разрушенного моста. По состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей инженерные работы не проводились.

Напомним, что в июле и августе в результате договоренностей трехсторонней группы в Минске решено разобрать фортификационные сооружения и восстановить разрушенный мост через Северский Донец.

Началось разминирование территории, украинская власть начала автобусное сообщение между двумя берегами реки — оккупированным и контролируемым Украиной. В августе вандалы провокационными надписями осквернили пассажирский автобус, перевозивший людей пожилого возраста и инвалидов.