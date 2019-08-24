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ВСУ начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы, фото - ООС

ВСУ начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы (ФОТО)

24 авг 2019, 14:56
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Части Вооруженных сил Украины утром 24 августа начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы.

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О начале работ сегодня сообщила Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Подразделение ГСЧС Украины обследовало фортификационное сооружение опорного пункта в районе Станицы Луганской. Украинцы сначала проверили наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги и начали демонтаж пункта.

ВСУ начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы, фото - ООС

Подчеркиваем, что при отсутствии синхронных действий со стороны российских наемников и их вооруженных формирований украинская сторона вынуждена будет прекратить указанные выше работы, — сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

К мосту приехали представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Они зафиксировали ход работ, проводимых украинской стороной возле разрушенного моста. По состоянию на 12.00 со стороны оккупационных властей инженерные работы не проводились.

ВСУ начали демонтаж укреплений в Станице Луганской и сообщили, когда прекратят работы, фото - ООС

Напомним, что в июле и августе в результате договоренностей трехсторонней группы в Минске решено разобрать фортификационные сооружения и восстановить разрушенный мост через Северский Донец.

Началось разминирование территории, украинская власть начала автобусное сообщение между двумя берегами реки — оккупированным и контролируемым Украиной. В августе вандалы провокационными надписями осквернили пассажирский автобус, перевозивший людей пожилого возраста и инвалидов.

Источник: Ракурс


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