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Саміт "Великої сімки": Туск запропонував запросити на наступну зустріч G7 президента України, фото - ИноСМИ

Київ замість Москви: Туск запропонував запросити на наступний саміт G7 президента України

24 сер 2019, 14:11
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Глава Європейської ради Дональд Туск виступить за запрошення України на наступний саміт G7. Він повідомив про це, виступаючи на прес-конференції перед початком сьогоднішньої зустрічі G7 у французькому Біарріці.

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Туск зазначив, що причини, за якими запрошення Росії відкликали в 2014 році, все ще актуальні, і, якщо мова йде про повернення Москви до міжнародного клубу, то краще в якості гостя було б запросити Київ.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Я намагатимуся переконати моїх співрозмовників, що буде краще запросити Україну, як гостя, звичайно, на наступну зустріч G7. Щоб почути думку нового президента. Я говорив з ним про це два дні тому і знаю, що він дуже зацікавлений, — сказав Туск.

Президент Європейської ради нагадав, що торік у Канаді президент США Дональд Трамп запропонував знову запросити Росію до G7, відкрито заявивши, що анексія Криму Росією була частково виправданою.

Причини, через які для Росії скасували запрошення у 2014 році, все ще є чинними. Більше того, з’явилися нові причини, такі як російські провокації в Азовському морі. По-друге, коли Росію вперше запросили до G7, то були сподівання, що це приведе до ліберальної демократії, верховенства права та забезпечення прав людини, — заявив Туск.

Нагадаємо, що про відновлення формату G8 минулого тижня заговорив президент США. Ініціативу Трампа не підтримали лідери європейських країн-учасниць «Великої сімки».

У 2020 році в G7 головуватимуть США.


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