Макрон приймає "Велику сімку": про що говоритимуть світові лідери у Франції, фото — АР

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Ракурс

Лідери «Великої сімки» (G7) прибувають на саміт в Біарріц. Цього року зустріч приймає Франція і головуватиме на ній президент Еммануель Макрон. Саміт пройде з 24 по 26 серпня, його головною темою стане боротьба проти нерівності.

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Сьогодні увечері відбудеться неформальна вечеря для глав держав-учасниць G7, на якій вони планують обговорити найширше коло питань.

Наразі глави держав і урядів країн-учасниць G7 прибувають в аеропорт Біарріца перед початком саміту. У суботу, 24 серпня, першим в аеропорту міста приземлився літак прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

Абе розраховує обговорити ситуацію навколо КНДР, а також питання економіки і світової торгівлі. Крім цього повідомлялося, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом японський прем'єр має намір торкнутися ситуацію на Близькому Сході, а під час бесіди з президентом Франції Еммануелем Макроном буде обговорюватися ситуація навколо колишнього глави франко-японського автомобільного альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, який перебуває під арештом в Японії.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже прибув до Франції. Він планує обговорити з іноземними колегами відносини з Китаєм на тлі протестів в Гонконзі, а також з Росією в світлі заяв про її можливе повернення в G8. На зустрічі з Дональдом Трампом він має намір обговорити вихід США з Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

Крім того, у колі уваги світових лідерів будуть їхні відносини з Росією, ситуація в Ірані, сирійський конфлікт та ескалація між Індією та Пакистаном через Кашмір.

Нагадаємо, що наразі серед очільників найвпливовіших країн світу обговорюється ідея повернути у «Велику сімку» Росію і таким чином перетворити її у «Велику вісімку». З цієї групи Росію виключили навесні 2014 року через окупацію нею українського Криму і заяв про приєднання півострова до її складу.

Після заяви Трампа проти безумовного повернення Росії виступили Німеччина, Велика Британія і Франція, а також Європейський союз. Утім, у їхніх заявах були відсутні згадки про повернення Україні окупованого Криму.