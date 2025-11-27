Франція вводить новий формат добровільної військової служби через загрозу з боку РФ. Фото:

Франція вводить новий формат добровільної військової служби через загрозу з боку Росії.

У 2026 році стартує 10-місячна програма, до якої залучатимуть переважно молодих французів у віці 18−19 років. Ці молоді люди становитимуть 80% набору. Решта — це кандидати віком до 25 років, які мають спеціальні навички, наприклад інженерні. Про це повідомило видання Le Figaro.

Ці добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та за її межами. Однак ці бійці не братимуть участі у військових операціях країни за кордоном.

Президент Еммануель Макрон заявив, що французький уряд хоче витратити 64 млрд євро на оборону в 2027 році. Це вдвічі перевищує видатки на Збройні сили Франції, які були в 2017 році.

При цьому Париж не планує відновлювати обов’язкову службу в армії, який був скасований у 1996 році. Відтоді Франція перейшла на професійну армію.

Нагадаємо, французький президент Франції Еммануель Макрон призначив новим прем'єр-міністром Себастьєна Лекорню, який був міністром Збройних сил Франції у попередньому уряді.

