Університет шпигунів у Франції відмовляється навчати росіянок та ізраїльтянок. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n211299-rosiyanok-ne-navchaut-stalo-vidomo-yak-pracuie-universytet-shpyguniv-u-franciyi.html

Університет Sciences Po Saint-Germain у Франції навчає нові кадри для французької розвідки.

Майже половина студентів цього вишу — жінки, а викладацький склад не знає їхніх справжніх імен. До навчального закладу категорично не приймають росіянок та ізраїльтянок. Про це пише BBC.

Інтерес жінок до розвідувальної діяльності — явище нове. Вони вірять, що зможуть зробити світ кращим. А спільною рисою майже всіх цих молодих студентів є сильний патріотизм — і це помітна відмінність від ситуації двадцятирічної давнини, — розповів фахівець із технологій у розвідці та викладач Себастьєн-Ів Лоран.

Водночас професор Ксав'є Креттьє поінформував, що жінки в шпигунському ремеслі — відносно нова тенденція. Однак з цими студентками, за його словами, треба буде обережними.

Я регулярно отримую заявки від дуже привабливих ізраїльтянок та росіянок з чудовими резюме. Не дивно, що їх одразу ж відкидають, — зазначив він.

Також, як розповів Креттьє, на недавній груповій фотографії класу одразу можна зрозуміти, хто з студентів шпигуни. Ці особи стояли спиною до камери.

При цьому професор наголошує, що мало хто з студентів стане оперативником. Переважна кількість новобранців працюватиме в офісах французьких розвідувальних агентств.

ВВС пише, що університет Sciences Po Saint-Germain має спеціальну освітню програму, яка об'єднує студентів у віці близько 20 років із чинними співробітниками розвідки Франції, зазвичай віком від 35 до 50 років. Студенти проходять курс Diplôme sur le Renseignement et les Menaces Globales («Диплом з розвідки та глобальних загроз»), а загалом програма охоплює 120 годин занять, розподілених на чотири місяці.

Для зовнішніх слухачів, співробітників спецслужб і представників приватного сектору, участь коштує приблизно 5 тис. євро.

Основне завдання програми в «університеті шпигунів» — навчити розпізнавати загрози в будь-якому середовищі та розуміти механізми їхнього виявлення і протидії. Студенти вивчають, зокрема, економіку організованої злочинності, ісламський джихадизм, корпоративну розвідку та політичне насильство.

Нагадаємо, Євросоюз хоче обмежити пересування російських дипломатів у межах ЄС. Уряди країн блок зробили таку відповідь на сплеск спроб саботажів, які, за даними західних розвідок, часто очолюють шпигуни, що діють під дипломатичним прикриттям. В Європі розвідка вважає, що саме шпигуни РФ відповідальні за підпали, кібератаки, диверсії на обʼєктах інфраструктури та вторгнення дронів.

Джерело: ВВС