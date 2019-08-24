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Ракурс
Макрон принимает "Большую семерку": о чем будут говорить мировые лидеры во Франции, фото — АР

Макрон принимает «Большую семерку»: о чем будут говорить мировые лидеры во Франции

24 авг 2019, 13:18
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Лидеры «Большой семерки» (G7) прибывают на саммит в Биарриц. В этом году встречу принимает Франция и председательствовать на ней будет президент Эммануэль Макрон. Саммит пройдет с 24 по 26 августа, его главной темой станет борьба против неравенства.

Сегодня вечером состоится неформальный ужин для глав государств-участников G7, на которой они планируют обсудить широкий круг вопросов.

Главы государств и правительств стран-участниц G7 прибывают в аэропорт Биаррица. В субботу, 24 августа, первым в аэропорту города приземлился самолет премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Абэ рассчитывает обсудить ситуацию вокруг КНДР, а также вопросы экономики и мировой торговли. Кроме этого сообщалось, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом японский премьер намерен затронуть ситуацию на Ближнем Востоке, а во время беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет обсуждаться ситуация вокруг бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который находится под арестом в Японии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже прибыл во Францию. Он планирует обсудить с иностранными коллегами отношения с Китаем на фоне протестов в Гонконге, а также с Россией в свете заявлений о ее возможном возвращении в G8. На встрече с Дональдом Трампом он намерен обсудить выход США из Общего всеобъемлющего плана действий относительно иранской ядерной программы.

Кроме того, в кругу внимания мировых лидеров будут их отношения с Россией, ситуация в Иране, сирийский конфликт и эскалация между Индией и Пакистаном из-за Кашмира.

Напомним, что сейчас среди лидеров самых влиятельных стран мира обсуждается идея вернуть в «Большую семерку» Россию и таким образом превратить ее в «Большую восьмерку». Из этой группы Россию исключили весной 2014 года из-за оккупации украинского Крыма.

После заявления Трампа против безусловного возвращения России выступили Германия, Великобритания и Франция, а также Европейский союз. Впрочем, в их заявлениях отсутствовали упоминания о возвращении Украине оккупированного Крыма.

Источник: Ракурс


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999

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