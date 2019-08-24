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Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Ракурс

Со слезами на глазах: щемящие фото и видео с Марша защитников в Киеве

24 авг 2019, 12:37
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В субботу, 24 августа, Украина празднует День Независимости. Марш защитников собрал в центре Киева от 10 до 15 тыс. человек. На марш приехали люди из 20 областей.

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Возглавляют шествие близкие и родственники погибших на Донбассе, затем идут ветераны, представители ветеранских организаций и военнослужащие.

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Ракурс

Напомним, что в этом году президент Владимир Зеленский решил отказаться от военного парада. Вместо него в центре Киева состоялся Марш достоинства.

Часть ветеранов и активистов решили подготовить «народный парад» — Марш защитников. Его участники, среди которых ветераны АТО, начали шествие из столичного парка Шевченко и прошел колонной по центральным улицам Киева. К ним присоединялись тысячи жителей столицы.

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Д.Лиховий

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Д.Лиховий

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Ракурс

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Д.Лиховий

Движение колонн сопровождали записи патриотических маршей и песен, скандирование «Слава Украине — смерть врагам!», «Герои не умирают!». Участники марша делали остановки, чтобы отдохнуть и выпить воды — в Киеве сегодня жаркая погода.

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Ракурс

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Ракурс

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Ракурс

Со слезами на глазах: щемящие фото с Марша защитников в Киеве, фото – Д.Лиховий

Источник: Ракурс


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