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Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Зі слізьми на очах: щемні фото і відео з Маршу захисників у Києві

24 сер 2019, 12:37
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У суботу, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Марш захисників зібрав у центрі Києва від 10 до 15 тис. осіб. На марш приїхали люди з 20 областей.

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Очолюють ходу близькі і родичі загиблих на Донбасі, потім йдуть ветерани, представники ветеранських організацій та військовослужбовці.

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Д.Лиховія

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Нагадаємо, що цього року президент Володимир Зеленський вирішив відмовитися від військового параду. Замість нього в центрі Києві відбувся Марш гідності.

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Д.Лиховія

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Частина ветеранів та активістів вирішили підготувати «народний парад» — Марш захисників. Його учасники, серед яких ветерани АТО, почали ходу зі столичного парку Шевченка і пройши колоною центральними вулицями Києва. До них приєднувалися тисячі мешканців столиці.

Рух колон супроводжували записи патріотичних маршів і пісень, скандування «Слава Україні — смерть ворогам!», «Герої не вмирають!». Учасники маршу робили зупинки, щоб відпочити і випити води — у Києві сьогодні спекотна погода.

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Д.ЛиховіяЗі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Ракурс

Зі слізьми на очах: щемні фото з Маршу захисників у Києві, фото - Д.Лиховія

Джерело: Ракурс


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