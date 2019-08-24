Урочистості на Майдані: про що говорив Зеленський, фото — ТСН

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Президент Володимир Зеленський на святкуванні 28-ї річниці Незалежності України оголосив про підписання указу щодо відзначення 29 серпня Дня пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.

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Тут присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їхньої пам’яті мною підписано указ про встановлення Дня пам’яті захисників Україні, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Відзначати День пам’яті будемо 29 серпня, — повідомив глава держави.

Перед цим глава держави виступив перед присутніми на Майдані Незалежності. Він пригадав головні події з історії держави.

Усією країною ми тягнули кравчучки, нарізали купони та дивились як «Багаті теж плачуть». Усією країною мали ваучери, ходили в «мальвінах», а ті, кому пощастило, — з пейджерами. Усією країною стрибали на рекордну висоту — 6 метрів 14 сантиметрів. Усією країною стояли в черзі у перший «Макдональдз» та слухали «Танець пінгвіна» від Кузьми. Чекали армагеддону з настанням 2000 року та раділи на ранок, що його пережили. Усією країною ми підкорили Європу «Дикими танцями» та відстояли демократичний вибір у 2004-му. Усією країною молилися за моряків «Фаїни» у полоні сомалійських піратів та плакали за гірниками на шахті Засядька. Усією країною тішилися, коли на когось падав вінок, — заявив під час урочистостей Зеленський.

Зеленський згадав у промові й події Революції гідності, а також російсько-української війни. Щоправда, президент жодного разу не промовив слово «Росія» чи «російські окупанти», описуючи події останніх шести років.

Спочатку всією країною ми довели, що маємо гідність. Не побоялися водометів і кийків. А дехто не побоявся і снайперських куль.

Тоді всією країною ми дізналися, що сотня може бути небесною. А згодом на нашу землю прийшла війна. Яку ми зустріли всією країною, — такими були слова президента.

Відзначимо, що на офіційні заходи прийшли усі попередні президенти України, окрім втікача Януковича, а також п’ятого глави держави Петра Порошенка.