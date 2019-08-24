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Торжества на Майдане: о чем говорил Зеленский, фото — ТСН

Ни слова о России, День памяти защитников и отсутствие Порошенко: как прошли торжества на Майдане (ФОТО)

24 авг 2019, 11:33
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Президент Владимир Зеленский на праздновании 28-й годовщины Независимости Украины объявил о подписании указа о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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Здесь присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечать День памяти будем 29 августа, — сообщил глава государства.

Перед этим Зеленский выступил перед собравшимися на Майдане Незалежности. Он вспомнил главные события из истории.

Ни слова о России, День памяти защитников и отсутствие Порошенко: как прошли торжества на Майдане, фото - Укринформ

По всей стране мы тянули кравчучки, нарезали купоны и смотрели как «Богатые тоже плачут». По всей стране были ваучеры, ходили в «мальвинах», а те, кому повезло, — с пейджерами. Вся страна прыгала на рекордную высоту — 6 метров 14 сантиметров. По всей стране стояли в очереди в первый «Макдональдс» и слушали «Танец пингвина» от Кузьмы. Ждали Армагеддон с наступлением 2000 года и радовались утром, что его пережили. Вся страна покорила Европу «Дикими танцами» и отстояли демократический выбор в 2004-м. По всей стране молились за моряков «Фаины» в плену сомалийских пиратов. Всей страной радовались, когда на кого-то падал венок, — заявил во время торжеств Зеленский.

Зеленский упомянул в речи и события Революции достоинства, а также российско-украинской войны. Правда, президент ни разу не сказал слово «Россия» или «российские оккупанты», описывая события последних шести лет.

Сначала всей страной мы доказали, что имеем достоинство. Не побоялись водометов и дубинок. А кое-кто не побоялся и снайперских пуль. Тогда по всей стране мы узнали, что сотня может быть небесной. А потом на нашу землю пришла война. Которую мы встретили всей страной, — такими были слова президента.

Отметим, что на официальные мероприятия пришли все предыдущие президенты Украины, кроме беглеца Януковича, а также пятого главы государства Петра Порошенко.

Ни слова о России, День памяти защитников и отсутствие Порошенко: как прошли торжества на Майдане, фото - Апостроф

Ни слова о России, День памяти защитников и отсутствие Порошенко: как прошли торжества на Майдане, фото - Апостроф

Источник: Ракурс


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