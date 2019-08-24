Саммит "Большой семерки": Туск предложил пригласить на следующую встречу G7 президента Украины, фото - ИноСМИ

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Глава Европейского совета Дональд Туск выступит за приглашение Украины на следующий саммит G7. Он сообщил об этом, выступая на пресс-конференции перед началом сегодняшней встречи G7 во французском Биаррице.

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Туск отметил, что причины, по которым приглашение России отозвали в 2014 году, все еще актуальны, и, если речь идет о возвращении Москвы в международный клуб, то лучше в качестве гостя было бы пригласить Киев.

Об этом сообщает «Укринформ».

Я постараюсь убедить моих собеседников, что будет лучше пригласить Украину, как гостя, конечно, на следующую встречу G7. Чтобы услышать мнение нового президента. Я говорил с ним об этом два дня назад и знаю, что он очень заинтересован, — сказал Туск.

Президент Европейского совета напомнил, что в прошлом году в Канаде президент США Дональд Трамп предложил вновь пригласить Россию в G7, открыто заявив, что аннексия Крыма Россией была частично оправданной.

Причины, по которым для России отменили приглашение в 2014 году, все еще действуют. Более того, появились новые причины, такие как российские провокации в Азовском море. Во-вторых, когда Россию впервые пригласили в G7, то надеялись, что это приведет к либеральной демократии, верховенству права и обеспечению прав человека, — заявил Туск.

Напомним, что о восстановлении формата G8 на прошлой неделе заговорил президент США. Инициативу Трампа не поддержали лидеры европейских стран-участниц «Большой семерки».

В 2020 году в G7 будут председательствовать США.