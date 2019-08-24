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Погода в Украине 25 августа: солнечно и тепло во всех областях. Фото: Ракурс

Погода в Украине 25 августа: солнечно и тепло во всех областях (КАРТА)

24 авг 2019, 15:14
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Погода в Украине 25 августа ожидается солнечная и менее жаркая. Температура в большинстве областей не будет пересекать отметку в 30°.

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Почти на всей территории без осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 25 августа ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем ​​- 25−27°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают переменную облачность и тепло. Столбики термометров ночью покажут 12−14°, днем ​​- 26−28°.

В Одессе 25 августа Укргидрометцентр обещает жару. Ночью температура воздуха опустится до 19−21°, днем ​​поднимется до 31−33°.

В Днепре в воскресенье синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 13−15°, днем ​​- 28−30°.

В Харькове 25 августа Укргидрометцентр обещает тепло и солнце. Ночью термометры покажут 12−14°, днем ​​- 26−28°.

На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде сильного дождя. Ночью температура составит 17−19°, днем ​​- 31−33°.

Погода в Украине 25 августа. Фото: Укргидрометцентр

Магнитную бурю 25 августа в Киеве не прогнозируют. В течение дня ожидаются небольшие волнения с периодами покоя.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 августа. Фото: Gismeteo

Как ранее сообщалось, на Северном полюсе зафиксировали рекордно высокую температуру.

Источник: Ракурс


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