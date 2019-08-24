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Погода в Украине 25 августа: солнечно и тепло во всех областях. Фото: Ракурс
Погода в Украине 25 августа: солнечно и тепло во всех областях (КАРТА)https://racurs.ua/n125902-pogoda-v-ukraine-25-avgusta-solnechno-i-teplo-vo-vseh-oblastyah-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 25 августа ожидается солнечная и менее жаркая. Температура в большинстве областей не будет пересекать отметку в 30°.
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Почти на всей территории без осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
В Киеве 25 августа ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем - 25−27°.
Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают переменную облачность и тепло. Столбики термометров ночью покажут 12−14°, днем - 26−28°.
В Одессе 25 августа Укргидрометцентр обещает жару. Ночью температура воздуха опустится до 19−21°, днем поднимется до 31−33°.
В Днепре в воскресенье синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду. Ночью температура составит 13−15°, днем - 28−30°.
В Харькове 25 августа Укргидрометцентр обещает тепло и солнце. Ночью термометры покажут 12−14°, днем - 26−28°.
На Закарпатье завтра ожидаются осадки в виде сильного дождя. Ночью температура составит 17−19°, днем - 31−33°.
Магнитную бурю 25 августа в Киеве не прогнозируют. В течение дня ожидаются небольшие волнения с периодами покоя.
Как ранее сообщалось, на Северном полюсе зафиксировали рекордно высокую температуру.
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