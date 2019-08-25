Саміт G7: Велика сімка обговорила питання повернення Росії, фото - ТАСС

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Ракурс

Лідери G7 на саміті у Франції обговорили питання повернення Росії до формату «Великої вісімки».

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Японське агентство Kyodo повідомило, що зміст дискусії не буде розголошено.

Представник японського уряду повідомив агентству, що лідери G7 обговорили вищезазначене питання, однак зміст цієї дискусії «ні в якому разі не буде розголошено».

Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон раніше лобіювали повернення держави-агресора у G7 на саміт у 2020 році.

Крім того, у перший день переговорів, який закінчився опівночі на Лазурному побережжі, лідери провідних країн світу обговорювали низку інших питань. Наприклад, «Велика сімка» зійшлася на думці про те, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Ця проблема загострилася після одностороннього виходу США зі Спільного всеосяжного плану дій 8 травня 2018 року і введення проти Ірану американських економічних санкцій в сфері нафтового експорту.

Лідери G7 не обговорювали питання створення коаліції для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Макрон виклав американському колезі Дональду Трампу пропозицію щодо повернення Ірану до виконання його зобов’язань відповідно до угоди.

Макрон хоче дозволити Ірану продавати деякі обсяги нафти в обмін на зобов’язання знову дотримуватися ядерної угоди, знайти шляхи щодо зниження напруженості в Перській затоці і повернутися до конструктивних переговорів в сфері розробки ракет, регіональних проблем і плану на період після 2025 року, коли закінчиться термін дії угоди.

Макрон у минулу п’ятницю обговорив цю пропозицію з главою МЗС Ірану Мохаммад Джавадом Заріфі, з яким він зустрівся в Парижі.

Нагадаємо, що вчора перед початком саміту у Франції Дональд Туск запропонував запросити на саміт у 2020 році Україну, але продовжити ігнорувати Росію, оскільки вона не виконала умов повернення в коло світових лідерів.