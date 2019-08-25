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Ракурс
Отдых на Азове: вблизи Мелитополя море внезапно почернело, фото - Новое время

Азовское море стало черным вблизи Мелитополя (ВИДЕО)

25 авг 2019, 09:56
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На популярном украинском курорте, в Приморском посаде Запорожской области, Азовское море внезапно стало черным.

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В конце августа к берегу прибило большое количество медуз и темных водорослей. Поэтому создается впечатление, что почернела именно вода.

Соответствующее видео опубликовало в YouTube издание РИА «Мелитополь».

Решиться зайти в такую ​​воду курортникам нелегко. Но и те, кто преодолевает психологические проблемы, должны искать чистый участок, чтобы обойти препятствия.

Нашествие медуз фиксируют в Азовском море в течение последнего месяца. В частности, эта проблема наблюдалась в Кирилловке и Геническе.

В середине августа вода в Черном море у одесского пляжа в Лузановке также приобрела черные оттенки. Она пахла гнилыми водорослями, но самих растений у берега не было видно. Несмотря на черный оттенок воды, отдыхающие продолжили купаться в море.

Источник: Ракурс


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