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Ракурс
Фанаты "Динамо" сравнили Суркиса с сурком. Фото: ФК Динамо

Фанаты «Динамо» сравнили Суркиса с сурком (ФОТО)

25 авг 2019, 10:30
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Фанаты киевского «Динамо» вывесили оскорбительный баннер в адрес президента клуба Игоря Суркиса. На нем они написали выражение «День Сурка» и нарисовали грабли.

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Это произошло во время поединка Премьер-лиги «Динамо» — «Олимпик», который состоялся 24 августа в столице на НСК «Олимпийский».

Фанаты "Динамо" сравнили Суркиса с сурком. Фото: ultras.org.ua

На баннере, который держали болельщики ультрас-сектора, написали, кроме слов «День сурка?» еще и перечеркнутое слово «сурок», как намек на то, что президент «Динамо» потерял (проспал) время для проведения изменений в клубе.

Киевляне уже несколько лет безуспешно пытаются конкурировать в Украине с донецким «Шахтером», проигрывая ему чемпионство. Не получается у столичного клуба и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

После третьей подряд неудачной попытки сыграть в групповой стадии этого турнира Суркис уволил главного тренера Александра Хацкевича и назначил на эту должность Алексея Михайличенко, который был спортивным директором киевлян.

Это назначение вызвало критику болельщиков, поскольку Михайличенко ранее неудачно руководил «Динамо» и с тех пор не имел опыта руководства командами.

Вчерашний поединок с одним из аутсайдеров чемпионата донецким «Олимпиком» также стал разочарованием для киевской публики. Столичный клуб вырвал только ничью 1:1.

Источник: Ракурс


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