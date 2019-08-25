Саммит "Большой семерки": Трамп пошел ва-банк и допустил приглашение Путина на следующую встречу G7

https://racurs.ua/n125918-tramp-poshel-va-bank-i-dopustil-priglashenie-putina-na-sleduuschiy-sammit-g7.html

Ракурс

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «вполне возможно» пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США.

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Слова президента Соединенных Штатов передает агентство Bloomberg.

Кремль рассмотрит это приглашение, если оно поступит. Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет приглашение, мы его обязательно рассмотрим, — оперативно прокомментировал 25 августа эту информацию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Трамп также отметил, что не знает вернется ли в итоге Россия в G8, но подтвердил, что эта тема обсуждалась лидерами «Большой семерки». Ранее президент США и президент Франции Эммануэль Макрон, который принимает в этом году саммит, также высказались за приглашение Путина на встречу в 2020 году. Это произошло после встречи Макрона с Путиным, которая состоялась накануне саммита.

«Ракурс» сообщал, что участники саммита отказались сообщать детали разговоров относительно РФ. Канада и Великобритания были решительно настроены не допустить возвращения россиян в «семерку», а глава ЕС Дональд Туск предложил в следующем году пригласить на встречу Украине.

Напомним, что 24 августа в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит «Большой семерки». В нем принимают участие Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 году, в 1997 году к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 году из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса россиян выгнали из клуба.