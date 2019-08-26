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Ракурс
Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото саммита «Большой семерки»

26 авг 2019, 18:15
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Во французском Биаррице сегодня завершается саммит «Большой семерки». Во время трехдневных встреч руководители ведущих стран мира решали насущные вопросы мироустройства — борьбу с неравенством, ядерную программу Ирана, вероятное возвращение РФ в G7, украинский вопрос.

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Во время встреч хватало забавных и эмоциональных моментов. Они попали в объектив фотографа Reuters. «Ракурс» предлагает пересмотреть эмоциональные фото с президентами и премьер-министрами стран «Большой семерки».

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

В заключительный день саммита президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, примет встречу G7 в 2020 году в одном из своих личных отелей — Национальном гольф-курорте в Майами.

Страны «Большой семерки» принимают саммит по очереди. В этом году он проходил во французском городе Биарриц. В G7 входят США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия.

Источник: Ракурс


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