Селфи, поцелуи и хохот: самые вкусные фото с саммита «Большой семерки», фото — Reuters

https://racurs.ua/n125956-selfi-pocelui-i-hohot-samye-vkusnye-foto-s-sammita-bolshoy-semerki.html

Ракурс

Во французском Биаррице сегодня завершается саммит «Большой семерки». Во время трехдневных встреч руководители ведущих стран мира решали насущные вопросы мироустройства — борьбу с неравенством, ядерную программу Ирана, вероятное возвращение РФ в G7, украинский вопрос.

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Во время встреч хватало забавных и эмоциональных моментов. Они попали в объектив фотографа Reuters. «Ракурс» предлагает пересмотреть эмоциональные фото с президентами и премьер-министрами стран «Большой семерки».

В заключительный день саммита президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, примет встречу G7 в 2020 году в одном из своих личных отелей — Национальном гольф-курорте в Майами.

Страны «Большой семерки» принимают саммит по очереди. В этом году он проходил во французском городе Биарриц. В G7 входят США, Франция, Великобритания, Германия, Япония, Канада и Италия.