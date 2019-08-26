Теракт в Киеве: владелец обстрелянного из гранатомета офиса обвинил в преступлении «предыдущую власть», фото — Фейсбук В.Продивуса

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В ночь с 25 на 26 августа в Киеве расстреляли из гранатомета офис винницкого бизнесмена Владимира Продивуса. Полиция считает это преступление терактом и рассматривает несколько версий случившегося.

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Сам Продивус сегодня в Фейсбук прямо заявил, что выстрел из гранатомета — это якобы «привет» от прежней власти, которая якобы шантажировала бизнесменов и не может успокоиться до сих пор.

Продивус заявил, что «есть люди, которые при утрате власти делают правильные выводы и достойно продолжают жить и работать, а есть те, кто из-за своих обид направляет в офис на Паньковской, 5 стрелка с гранатометом».

Он пообещал, что со временем «информация о методах переговоров с бизнесменами представителями прошлой власти шокирует украинский народ». Продивус отметил, что поддерживал и поддерживает политику нынешнего главы государства и его команды, поэтому «убедить изменить свои взгляды с помощью гранатомета — это глупость».

Лучше было бы, если заказчик всего этого маскарада и не начинал вот такой попытки со мной о чем-либо договориться или отомстить за свои обиды, — добавил Продивус.

Продивус после карьеры боксера стал предпринимателем, меценатом и спортивным функционером. Он председатель совета директоров корпорации «Премьер-Финанс», председатель Наблюдательного совета ОАО «Мостострой». С 2008 года Продивус возглавляет Федерацию бокса Украины. Кроме того, является почетным президентом ФК «Нива» (Винница).

В украинских СМИ его неоднократно называли «известным криминальным авторитетом». В 1989 году Продивуса осудили на три года. Сейчас же журналистские расследования связывают его с «янтарной мафией».

Напомним, что обстрел офиса на улице Паньковской в ​​Киеве случился сегодня ночью. В здание попали из гранатомета.